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Emekliye en az 1.262 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli 2020 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 6.82 olarak beklenirken, milyonlar 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunu soruyor. Peki 2020 Ocak ayı güncel maaşlar ne kadar olacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

21.11.2019 07:58 - Son Güncelleme: 21.11.2019 07:58
Emekliye en az 1.262 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranının ortaya çıkması için sadece 2 enflasyon verisi kaldı.

Emekliye en az 1.262 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.31 zam oluşurken, Kasım ve Aralık verilerine göre bu oran artacak ya da azalacak.

Emekliye en az 1.262 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı Kasım ayı beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.82 olacak.

Emekliye en az 1.262 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

NASIL ETKİLEYECEK?
Bu tahmin tutarsa; ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradan bin 262 liraya, en yüksek emekli aylığı da 5 bin 887 liradan 6 bin 288 liraya çıkacak.

Emekliye en az 1.262 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

TAKVİM, hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de yüzde 6.82'lik tahmine göre yeni maaşları hesapladı.

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