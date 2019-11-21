Emekliye en az 1.262 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli 2020 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 6.82 olarak beklenirken, milyonlar 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunu soruyor. Peki 2020 Ocak ayı güncel maaşlar ne kadar olacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
21.11.2019 07:58
- Son Güncelleme: 21.11.2019 07:58
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