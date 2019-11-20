45 mesleğe erken emeklilik fırsatı! İşte başvuru şartları

Çalışanlara müjde geldi. Bu 45 meslekte çalışanlara erken emeklilik geliyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Erken emekli olabilmek için ise bir çok şart bulunuyor. Bunların en başında ise yaş şartı gelmektedir. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor.

20.11.2019 12:12 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





