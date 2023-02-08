Kariyer kapısı AFAD: afad.gov.tr iş başvurusu! AFAD PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI! AFAD personel alımı şartları neler? İL İL kontenjanlar...

AFAD PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI! AFAD personel alımı başvuruları uzatıldı. AFAD en az lise mezunu memur ve işçi alımı yapacağını açıklamasının ardından başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle yeni bir açıklama yayımlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı sınavlarının ertelendiğini ve başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu. İşte tüm detaylar...