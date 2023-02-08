A101 8-12 Şubat aktüel ürünler fiyat LİSTESİ! Kapış kapış gidiyor: Yağ, 2x75 ml diş macunu... 130 üründe dev indirim başladı, katalog güncellendi!
A101'de bu haftanın kapış kapış giden ürünleri belli oldu. Halen kataloğu incelemeyenler başını taşlara vuracak! Peki bu hafta A101'de neler var? Molped Hij. Ped Pure&soft Gece 18'li 29,90, Colgate Beyaz Dişler Diş Macunu 2x75 ml 27,95'e satılmaya başlandı. Söz konusu bu ürünler 10 Şubat'a kadar indirimden satılacak. 9 Şubat'tan itibaren de beyaz eşya, elektronik ürünler, telefon, tablet, plazma indirimfi fiyatıyla satılmaya başlanacak. İşte A101 8-12 Şubat aktüel ürünler kataloğu tamamı...
08.02.2023 10:03 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:35
A101'in yeni kaaloğu parıl parıl parlıyor! Bu hafta A101 zincir marketlerinde yok yok! Tarım Kredi, BİM, ŞOK'un ardından A101'de yeni kampanyasını duyurdu. Bu hafta A101 marketlerinde 130 üründe dev indirim başladı. Tüm kataloğunu güncelleyen zincir marketleri yeni kataloğu ile yoğun ilgi görmeye başladı. Hem 'Haftanın Yıldızları' hem de 'Aldın Aldın' ürünleri yenilendi. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, diş fırçası, diş macununda fiyatlar yenilendi. İşte A101 8-12 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yeni fiyat LİSTESİ!