A101 8-12 Şubat aktüel ürünler fiyat LİSTESİ! Kapış kapış gidiyor: Yağ, 2x75 ml diş macunu... 130 üründe dev indirim başladı, katalog güncellendi!

A101'in yeni kaaloğu parıl parıl parlıyor! Bu hafta A101 zincir marketlerinde yok yok! Tarım Kredi, BİM, ŞOK'un ardından A101'de yeni kampanyasını duyurdu. Bu hafta A101 marketlerinde 130 üründe dev indirim başladı. Tüm kataloğunu güncelleyen zincir marketleri yeni kataloğu ile yoğun ilgi görmeye başladı. Hem 'Haftanın Yıldızları' hem de 'Aldın Aldın' ürünleri yenilendi. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, diş fırçası, diş macununda fiyatlar yenilendi. İşte A101 8-12 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yeni fiyat LİSTESİ!