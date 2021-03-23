Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi! Tüm ödemeler 9 ay ertelendi
QNB Finansbank yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile tertip etme yaptı ve kampanyasını herkese duyurdu. Başlatmış olduğu kampanyada 9 ay sonra ödemeli olarak oluşturdu. Faiz oranlarının uygun oluşu ve cazip kampanyalarla alıcılarının dikkatini sürükleyen ve seçim edilen banka yeni kredi kampanyasını açıkladı. 9 ay sonra ödemeli 3 sene vadeli 1.49 faiz oranı ile vadeli biçimde ödeme basitliği oluşturdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart 2020'den bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını bildirdi.
QNB Finansbank yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile düzenleme yaptı ve kampanyasını herkese duyurdu. Başlatmış olduğu kampanyada 9 ay sonra ödemeli olarak oluşturdu. Faiz oranlarının uygun oluşu ve cazip kampanyalarla müşterilerinin dikkatini çeken ve tercih edilen banka yeni kredi kampanyasını açıkladı. 9 ay sonra ödemeli 3 yıl vadeli 1.49 faiz oranı ile vadeli şekilde ödeme kolaylığı oluşturdu. Bu kredi kampanyası Qnb Finansbank müşterisi olan Kobiler için işe devam kredisi niteliğinde banka aracılığı ile duyurdu.
Qnb Finansbank bu süreçte kredi ödemeleri için 3 ay erteleme getirdi. Bankadan gelen açıklamada salgın sürecinde ekonomik akış sağlayamayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan Kobilerimize yardımcı olmak bu sürecin olumsuz etkilerini azda olsun omuzlarından almak için geçen yıl mart ayından bu zaman kadar olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteledik.