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Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi! Tüm ödemeler 9 ay ertelendi

QNB Finansbank yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile tertip etme yaptı ve kampanyasını herkese duyurdu. Başlatmış olduğu kampanyada 9 ay sonra ödemeli olarak oluşturdu. Faiz oranlarının uygun oluşu ve cazip kampanyalarla alıcılarının dikkatini sürükleyen ve seçim edilen banka yeni kredi kampanyasını açıkladı. 9 ay sonra ödemeli 3 sene vadeli 1.49 faiz oranı ile vadeli biçimde ödeme basitliği oluşturdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart 2020'den bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını bildirdi.

23.03.2021 14:10 - Son Güncelleme: 23.03.2021 14:10
Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi! Tüm ödemeler 9 ay ertelendi

QNB Finansbank yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile düzenleme yaptı ve kampanyasını herkese duyurdu. Başlatmış olduğu kampanyada 9 ay sonra ödemeli olarak oluşturdu. Faiz oranlarının uygun oluşu ve cazip kampanyalarla müşterilerinin dikkatini çeken ve tercih edilen banka yeni kredi kampanyasını açıkladı. 9 ay sonra ödemeli 3 yıl vadeli 1.49 faiz oranı ile vadeli şekilde ödeme kolaylığı oluşturdu. Bu kredi kampanyası Qnb Finansbank müşterisi olan Kobiler için işe devam kredisi niteliğinde banka aracılığı ile duyurdu.

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Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi! Tüm ödemeler 9 ay ertelendi

Qnb Finansbank yüzlerce müşterisini ilgilendiren yeni kampanyasını açıkladı. salgın zamanı ile iş yerleri ve Kobiler ekonomik anlamda zorlanmaya başladılar.

Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi! Tüm ödemeler 9 ay ertelendi

Bu dönemde kişiler ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladılar, nakit akışı sağlayamadılar. Qnb Finansbank bu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayanlara işe devam kredi kampanyası duyurdu.

Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi! Tüm ödemeler 9 ay ertelendi

9 AY GERİ ÖDEME YOK

Bankadan yapılan açıklamaya doğrultusunda, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi bazında KOBİ'ler, 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle aylık yüzde 1,49'dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.



Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi! Tüm ödemeler 9 ay ertelendi

Qnb Finansbank bu süreçte kredi ödemeleri için 3 ay erteleme getirdi. Bankadan gelen açıklamada salgın sürecinde ekonomik akış sağlayamayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan Kobilerimize yardımcı olmak bu sürecin olumsuz etkilerini azda olsun omuzlarından almak için geçen yıl mart ayından bu zaman kadar olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteledik.