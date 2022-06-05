Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek ’Castoro 10’ gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor. Geçen hafta, Karadeniz gazını karaya taşıyacak hat için gerekli tüm boruların bu ay Filyos'a inmiş olacağını açıklayan Bakan Dönmez, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacaklarını söyledi.