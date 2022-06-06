1.100 liranın üzerinde zam! Sözleşmeli personel, Emekli, Polis, Öğretmen... 3600 ek göstergeye o grup da eklendi! İkramiye, maaş tüm kalemleri kapsıyor!

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? soruları gündemde yoğun olarak araştırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Memur ve emeklilerin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için açıklama yapan Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" dedi. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. İşte meslek meslek maaş ve gösterge artışı...