Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Perşembe günü açıklanan bir diğer önemli veri ise ABD işsizlik maaşı başvurularıydı. 28 Mayıs ile sona eren haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 11 bin azalarak 200 bin oldu. Böylelikle ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tarihi düşük seviyeye indi.