Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?
Gram altının bir anda 1000 TL'ye yaklaşmasının ardından altında bu hafta işler tersine döndü. Yatırımcıların güvenli liman olarak adlandırdığı altın da 20 TL birden düşüş yaşandı. Altın fiyatlarındaki tersine rüzgar ise anında Kapalıçarşı piyasasına yansıdı. Peki altın yükselecek mi düşecek mi? Altına yatırım yapan kazandı mı?
05.06.2022 13:24 - Son Güncelleme: 05.06.2022 13:24
Altın fiyatlarında bu hafta oldukça hareketli bir seyir izleniyor. Mart ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla düşüşe geçen ons altın 16 Mayıs ve 23 Mayıs haftalarında üst üste yükseliş kaydetmişti. Bu hafta ise ons altında rüzgar tersine döndü.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE
Perşembe günü açıklanan bir diğer önemli veri ise ABD işsizlik maaşı başvurularıydı. 28 Mayıs ile sona eren haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 11 bin azalarak 200 bin oldu. Böylelikle ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tarihi düşük seviyeye indi.