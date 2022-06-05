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Haberler Ekonomi Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altının bir anda 1000 TL'ye yaklaşmasının ardından altında bu hafta işler tersine döndü. Yatırımcıların güvenli liman olarak adlandırdığı altın da 20 TL birden düşüş yaşandı. Altın fiyatlarındaki tersine rüzgar ise anında Kapalıçarşı piyasasına yansıdı. Peki altın yükselecek mi düşecek mi? Altına yatırım yapan kazandı mı?

05.06.2022 13:24 - Son Güncelleme: 05.06.2022 13:24
Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatlarında bu hafta oldukça hareketli bir seyir izleniyor. Mart ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla düşüşe geçen ons altın 16 Mayıs ve 23 Mayıs haftalarında üst üste yükseliş kaydetmişti. Bu hafta ise ons altında rüzgar tersine döndü.

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Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

ONS ALTIN 1835 DOLARDAN DÖNDÜ
Haftaya 1853 dolardan başlayan ons altın salı günü sert düşüş kaydederek 1835 dolara kadar geriledi. Perşembe günü ons altın 1870 dolara ulaşarak yükseliş kaydetti.

Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

İSTİHDAM RAKAMLARI ALTINA YÖN VERDİ
Altın yatırımcılarının gözü kulağı bu hafta ABD istihdam rakamlarındaydı. Perşembe günü özel sektör istihdamı açıklandı. ABD'de özel sektör istihdamı 128 bin artarak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE
Perşembe günü açıklanan bir diğer önemli veri ise ABD işsizlik maaşı başvurularıydı. 28 Mayıs ile sona eren haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 11 bin azalarak 200 bin oldu. Böylelikle ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tarihi düşük seviyeye indi.

Altın fiyatları tepetaklak! Bir anda 20 TL birden düştü! Altın fiyatları yükselecek mi?

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısındaki azalma piyasalar tarafından olumlu karşılanırken bu durum ons altının perşembe günü yükseliş kaydetmesinde etkili oldu.

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