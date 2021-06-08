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Kara haber tez geldi! Sıfır araçlara 10.900 TL zam şoku! Dacia güncel listeyi açıkladı: Duster, Dokker, Lodgy, Sandero...

Sıfır otomobil alacaklar Haziran ayının gelmesiyle güncel fiyatları araştırmaya başladı. Otomobil firmaları tarafından Haziran ayına özel güncel fiyat listesi ve zam oranları tek tek açıklanmaya başladı. Çoğu marka fiyatlarda artışa geçse bile bazıları yaza özel indirimli kampanyalarını duyurdu. Pandemi nedeniyle ikinci el araçlarda fiyatlar el yaktığı için sıfır araçlara olan ilgi artmaya başladı. Peki, Haziran ayında sıfır araç güncel fiyatlar ne kadar oldu? Dacia yeni fiyat listesini merak edenler için haberimizde güncel fiyatları listeledik. İşte 2021 Duster, Sandero, Dokker, Lodgy yeni fiyatlar!

08.06.2021 13:14 - Son Güncelleme: 08.06.2021 13:14
Kara haber tez geldi! Sıfır araçlara 10.900 TL zam şoku! Dacia güncel listeyi açıkladı: Duster, Dokker, Lodgy, Sandero...

Sıfır otomobil alacaklar Haziran ayının gelmesiyle güncel fiyatları araştırmaya başladı. Otomobil firmaları tarafından Haziran ayına özel güncel fiyat listesi ve zam oranları tek tek açıklanmaya başladı. Çoğu marka fiyatlarda artışa geçse bile bazıları yaza özel indirimli kampanyalarını duyurdu. Pandemi nedeniyle ikinci el araçlarda fiyatlar el yaktığı için sıfır araçlara olan ilgi artmaya başladı. Peki, Haziran ayında sıfır araç güncel fiyatlar ne kadar oldu? Dacia yeni fiyat listesini merak edenler için haberimizde güncel fiyatları listeledik. İşte 2021 Duster, Sandero, Dokker, Lodgy yeni fiyatlar!

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Kara haber tez geldi! Sıfır araçlara 10.900 TL zam şoku! Dacia güncel listeyi açıkladı: Duster, Dokker, Lodgy, Sandero...

DACİA'DAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYA

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Kara haber tez geldi! Sıfır araçlara 10.900 TL zam şoku! Dacia güncel listeyi açıkladı: Duster, Dokker, Lodgy, Sandero...

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor.

Kara haber tez geldi! Sıfır araçlara 10.900 TL zam şoku! Dacia güncel listeyi açıkladı: Duster, Dokker, Lodgy, Sandero...

Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor. Öte yandan, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.

Kara haber tez geldi! Sıfır araçlara 10.900 TL zam şoku! Dacia güncel listeyi açıkladı: Duster, Dokker, Lodgy, Sandero...

Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.