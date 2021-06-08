Kara haber tez geldi! Sıfır araçlara 10.900 TL zam şoku! Dacia güncel listeyi açıkladı: Duster, Dokker, Lodgy, Sandero...
Sıfır otomobil alacaklar Haziran ayının gelmesiyle güncel fiyatları araştırmaya başladı. Otomobil firmaları tarafından Haziran ayına özel güncel fiyat listesi ve zam oranları tek tek açıklanmaya başladı. Çoğu marka fiyatlarda artışa geçse bile bazıları yaza özel indirimli kampanyalarını duyurdu. Pandemi nedeniyle ikinci el araçlarda fiyatlar el yaktığı için sıfır araçlara olan ilgi artmaya başladı. Peki, Haziran ayında sıfır araç güncel fiyatlar ne kadar oldu? Dacia yeni fiyat listesini merak edenler için haberimizde güncel fiyatları listeledik. İşte 2021 Duster, Sandero, Dokker, Lodgy yeni fiyatlar!
Sıfır otomobil alacaklar Haziran ayının gelmesiyle güncel fiyatları araştırmaya başladı. Otomobil firmaları tarafından Haziran ayına özel güncel fiyat listesi ve zam oranları tek tek açıklanmaya başladı. Çoğu marka fiyatlarda artışa geçse bile bazıları yaza özel indirimli kampanyalarını duyurdu. Pandemi nedeniyle ikinci el araçlarda fiyatlar el yaktığı için sıfır araçlara olan ilgi artmaya başladı. Peki, Haziran ayında sıfır araç güncel fiyatlar ne kadar oldu? Dacia yeni fiyat listesini merak edenler için haberimizde güncel fiyatları listeledik. İşte 2021 Duster, Sandero, Dokker, Lodgy yeni fiyatlar!
DACİA'DAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYA
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.