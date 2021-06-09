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5.000 TL veriliyor! Vatandaşın ağzı kulaklarına varacak! Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor

Resmen duyuruldu, başvuran alıyor hemen alıyor! Peş peşe açıklandı. Faizsin kredi bankalar tarafından yalnızca gerekli koşulların sağlanması halinden verilen bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan faizsiz kredi hizmetlerine yakından bakıldığında bu kredi hizmeti içerisinde bankalar kar oranı ismi altında bir fark aldıkları görülmektedir. Bu bağlamda faizsiz kredi müjdesi açıklandı. Milyonları ilgilendiriyor. ING Türkiye'nin geliştirdiği kampanya kapsamında, yeni ING'li olanlar 5 bin TL'ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor.

09.06.2021 08:44 - Son Güncelleme: 09.06.2021 08:44
5.000 TL veriliyor! Vatandaşın ağzı kulaklarına varacak! Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor

Kredi çekmek isteyenler için müjde! Faizsiz kredi fırsatı sunuldu. Resmen duyuruldu, başvuran alıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. ING Türkiye kredi kararını açıkladı. 14 Haziran'a kadar geçerli olacak. 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Kredi fırsatı bankanın yeni müşterisi olan ilk 5 bin için geçerli olacak ve dijital kanallar üzerinden başvuru yapılacak. İşte faizsiz ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm bilgiler

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5.000 TL veriliyor! Vatandaşın ağzı kulaklarına varacak! Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'a kadar sürecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olacak kampanya ile henüz ING'li olmayan müşteriler dijital kanallar yoluyla kredi kullanmak istedikleri takdirde, 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz fırsatından faydalanabiliyor.

5.000 TL veriliyor! Vatandaşın ağzı kulaklarına varacak! Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor

AVANTAJLI İHTİYAÇ KREDİSİ

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, yeni ING'li olan sınırlı sayıdaki müşterisine avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

5.000 TL veriliyor! Vatandaşın ağzı kulaklarına varacak! Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor

KREDİ FIRSATINDA SON TARİH 14 HAZİRAN

Bu kampanya ile henüz ING'li olmayanlar 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile dijital kanallar yoluyla kullanarak 0 faiz fırsatından yararlanıyor.

5.000 TL veriliyor! Vatandaşın ağzı kulaklarına varacak! Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor

7-14 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında yeni ING müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanan ilk 5 bin kişi, sıfır faizle ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanabilecek.