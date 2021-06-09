5.000 TL veriliyor! Vatandaşın ağzı kulaklarına varacak! Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor
Resmen duyuruldu, başvuran alıyor hemen alıyor! Peş peşe açıklandı. Faizsin kredi bankalar tarafından yalnızca gerekli koşulların sağlanması halinden verilen bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan faizsiz kredi hizmetlerine yakından bakıldığında bu kredi hizmeti içerisinde bankalar kar oranı ismi altında bir fark aldıkları görülmektedir. Bu bağlamda faizsiz kredi müjdesi açıklandı. Milyonları ilgilendiriyor. ING Türkiye'nin geliştirdiği kampanya kapsamında, yeni ING'li olanlar 5 bin TL'ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor.
Kredi çekmek isteyenler için müjde! Faizsiz kredi fırsatı sunuldu. Resmen duyuruldu, başvuran alıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. ING Türkiye kredi kararını açıkladı. 14 Haziran'a kadar geçerli olacak. 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Kredi fırsatı bankanın yeni müşterisi olan ilk 5 bin için geçerli olacak ve dijital kanallar üzerinden başvuru yapılacak. İşte faizsiz ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm bilgiler
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'a kadar sürecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olacak kampanya ile henüz ING'li olmayan müşteriler dijital kanallar yoluyla kredi kullanmak istedikleri takdirde, 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz fırsatından faydalanabiliyor.