QNB Finansbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank tüm borçlarınızı kapatıyor! Bankalara borcu olanlara müjde gibi haber! 20.000 ve 30.000 bin TL...
20.000 ve 30.000 bin TL hesaba geçiyor. Bankalara borcu bulananlar düşük faiz oranları ve vadeler ile bütün borçlarını tekrardan yapılandırma fırsatı elde edecekler. 2022 senesinde borçlarından kurtulmak isteyenlere özel yayılan cazip alternatifler yardımıyla bankaların vatandaşlara takviyeleri devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve başka çoğu bankacılık avantajları ile borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek yapılandırmak isteyenler bu üstünlüklardan yararlanabilecekler. QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası ve Halkbank'tan kredi ve kredi kartı borçlarına yönelik sonsuz avantaj sağlanıyor. İşte borçlarını ödemekte zorlananlar amacıyla avantajlı destekler.
QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi
QNB Finansbank başka bankalara ihtiyaç kredisi veya kredi kartı borcu olanlar için destek kredisi sunuyor. Bankalara olan borçlarını QNB'ye aktaranlara özel yeniden düşük faiz oranları ile yapılandırma fırsatları sunulurken, uygun vadeler sayesinde de geri ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır.
QNB Finansbank Borç Transfer Kredisi ile %2,24'ten başlayan faiz oranları ile 36 aya kadar vade seçenekleri bir arada sunuluyor. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek rahatça ödemek isteyenlere avantajlı oranlarda ödeme planları hazırlanmaktadır.
Halkbank Borç Taksitlendirme Kampanyası
Halkbank müşterilerine özel Paraf kart sahipleri için kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlara cazip seçenekler sunuluyor. Borç Taksitlendirme imkanı veya Sonradan Taksitlendirme fırsatlarından yararlanarak vatandaşların rahat bir ödeme dönemi geçirmeleri sağlanacak. Borç Taksitlendirme hizmeti ile %1,80 faiz oranları ve 12 ay vade fırsatları ile taksitlendirme avantajları uygulanır.