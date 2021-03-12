Anında belirtilen hesaplara yatıyor! İki taksit ödendi başvuruda son 19 gün! İşte başvuru koşulları...

Esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı ödemeleri sürüyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi sürecinde esnaf ve sanatkarları desteklemek adına bazı destekler devreye alındı. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Son olarak yapılan açıklamada, 3 ay süreyle verilecek destek ödemeleri için başvuru süresi uzatıldığı bildirilmişti. Bu sürecin tamamlanmasına az bir zaman kala başvuru şartları araştırılıyor. Gelir kaybı desteği ise 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak ödeniyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mart olarak duyuruldu.