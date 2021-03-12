Anında belirtilen hesaplara yatıyor! İki taksit ödendi başvuruda son 19 gün! İşte başvuru koşulları...
Devlet gelir kaybı olan esnaf ve sanatkarlara destek sunmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında vatandaşların ve esnafın etkilenmemesi adına çeşitli destekler devlet tarafından hayata geçiriliyor. Bugüne kadar ekonomik destek ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldı. Bu bağlamda esnafa yönelik yapılan desteklerden gelir kaybı ve kira desteği dikkat çekiyor. Son olarak yapılan açıklamada başvuru işlemlerini tamamlayanlar için başvuru süresi uzatıldığı ifade edildi.
Esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı ödemeleri sürüyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi sürecinde esnaf ve sanatkarları desteklemek adına bazı destekler devreye alındı. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Son olarak yapılan açıklamada, 3 ay süreyle verilecek destek ödemeleri için başvuru süresi uzatıldığı bildirilmişti. Bu sürecin tamamlanmasına az bir zaman kala başvuru şartları araştırılıyor. Gelir kaybı desteği ise 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak ödeniyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mart olarak duyuruldu.
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİNDE SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği son başvuruları 31 Mart 2021 olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı kararı kapsamında pandemiden olumsuz etkilenen ticari işletmelere 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1000 TL gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulması kararlaştırılmıştı.