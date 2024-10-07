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Kapış kapış gidiyor: Migros, A-101 ayçiçek yağı indirimi

Ayçiçek yağında büyük indirim haberi Migros marketleri tarafından duyuruldu. 2 litre ayçiçek yağı dip fiyata ulaştı. İşte indirim süresi ve ürün fiyatı hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:09
Kapış kapış gidiyor: Migros, A-101 ayçiçek yağı indirimi

Vatandaşlar market alışverişlerini uygun fiyata yapmanın yollarını ararken indirim haberleri de takip ediliyor. Migros ve A-101 marketlerin ayçiçek yağında yaptığı büyük indirimin ardından vatandaşlar marketlere akın etti. İşte indirime dair merak edilen tüm detaylar...

Kapış kapış gidiyor: Migros, A-101 ayçiçek yağı indirimi

Dip fiyata ulaştı!

Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük ölçekli zamlardan sonra ayçiçek yağında büyük bir indirim uygulandı. Uygulanan indirimle birlikte Migros marketlerde Komili Ayçiçek Yağı 2 L 169,95 TL yerine 119,95 TL'den satışa çıktı.

Kapış kapış gidiyor: Migros, A-101 ayçiçek yağı indirimi

Kampanya için alt limit: 25 TL

Ayçiçek yağı indirimi Migros marketler tarafından paylaşılırken Migros ayçiçek yağı indiriminden yararlanabilmek için 25 TL ve üzeri alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor. Migros marketlerde 25 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Komili Ayçiçek Yağı 2 L 169,95 TL yerine 119,95 TL'den satın alabilecek.

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