Kapış kapış gidiyor: Migros, A-101 ayçiçek yağı indirimi

Vatandaşlar market alışverişlerini uygun fiyata yapmanın yollarını ararken indirim haberleri de takip ediliyor. Migros ve A-101 marketlerin ayçiçek yağında yaptığı büyük indirimin ardından vatandaşlar marketlere akın etti. İşte indirime dair merak edilen tüm detaylar...