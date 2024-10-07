Kapış kapış gidiyor: Migros, A-101 ayçiçek yağı indirimi

Vatandaşlar market alışverişlerini uygun fiyata yapmanın yollarını ararken indirim haberleri de takip ediliyor. Migros ve A-101 marketlerin ayçiçek yağında yaptığı büyük indirimin ardından vatandaşlar marketlere akın etti. İşte indirime dair merak edilen tüm detaylar...
Dip fiyata ulaştı!
Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük ölçekli zamlardan sonra ayçiçek yağında büyük bir indirim uygulandı. Uygulanan indirimle birlikte Migros marketlerde Komili Ayçiçek Yağı 2 L 169,95 TL yerine 119,95 TL'den satışa çıktı.
Kampanya için alt limit: 25 TL
Ayçiçek yağı indirimi Migros marketler tarafından paylaşılırken Migros ayçiçek yağı indiriminden yararlanabilmek için 25 TL ve üzeri alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor. Migros marketlerde 25 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Komili Ayçiçek Yağı 2 L 169,95 TL yerine 119,95 TL'den satın alabilecek.