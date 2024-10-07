2024 Kurye maaşları: Getir, Trendyol ve Yemeksepeti maaşları kaç TL? İşte güncel maaş listesi

Yemeksepeti, Getir ve Trendyol'un 2024 yılı itibarıyla kurye maaşları ve çalışma koşulları merak ediliyor. Motorlu kurye maaşlarının yanı sıra çalışma şartlarına ilişkin bilgiler de en çok arananlar listesinde! Peki 2024 motorlu kurye maaşları ne kadar? İşte habere dair detaylar...
Getir kurye maaşları
8 saat çalışan kuryeler:
Şirket aracı: 42.000 TL - 54.000 TL
Kendi aracı: 55.000 TL - 67.000 TL
12 saatlik çalışma:
Şirket aracı: 46.000 TL - 64.000 TL
Kendi aracı: 65.000 TL - 75.500 TL
15 saat çalışan kuryeler:
Şirket aracı: 70.000 TL - 76.600 TL
Kendi aracı: 78.000 TL - 88.000 TL