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2024 Kurye maaşları: Getir, Trendyol ve Yemeksepeti maaşları kaç TL? İşte güncel maaş listesi

Kurye hizmetleri günümüzün popüler mesleklerinden biri haline gelmiş durumda. Sipariş, belge ve paket teslimatında hız ve güvenilirlik ön planda olurken motorlu kuryeler bu sektörde önemli bir rol üstleniyor. Türkiye'deki online alışveriş ve yemek teslimatlarının artmasıyla kuryelerin müşteri memnuniyetine katkısı da büyük önem taşıyor. Peki, 2024 yılında kurye maaşları nasıl olacak? İşte Getir, Trendyol ve Yemeksepeti'nin kurye maaşlarıyla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:08
2024 Kurye maaşları: Getir, Trendyol ve Yemeksepeti maaşları kaç TL? İşte güncel maaş listesi

Yemeksepeti, Getir ve Trendyol'un 2024 yılı itibarıyla kurye maaşları ve çalışma koşulları merak ediliyor. Motorlu kurye maaşlarının yanı sıra çalışma şartlarına ilişkin bilgiler de en çok arananlar listesinde! Peki 2024 motorlu kurye maaşları ne kadar? İşte habere dair detaylar...

2024 Kurye maaşları: Getir, Trendyol ve Yemeksepeti maaşları kaç TL? İşte güncel maaş listesi

Getir kurye maaşları

8 saat çalışan kuryeler:

Şirket aracı: 42.000 TL - 54.000 TL
Kendi aracı: 55.000 TL - 67.000 TL

12 saatlik çalışma:

Şirket aracı: 46.000 TL - 64.000 TL
Kendi aracı: 65.000 TL - 75.500 TL

15 saat çalışan kuryeler:

Şirket aracı: 70.000 TL - 76.600 TL
Kendi aracı: 78.000 TL - 88.000 TL

2024 Kurye maaşları: Getir, Trendyol ve Yemeksepeti maaşları kaç TL? İşte güncel maaş listesi

Trendyol kurye maaşları

6-8 saatlik çalışma:

40.000 TL - 45.000 TL

13-15 saatlik çalışma:

65.000 TL - 100.000 TL

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