2024 Kurye maaşları: Getir, Trendyol ve Yemeksepeti maaşları kaç TL? İşte güncel maaş listesi

Yemeksepeti, Getir ve Trendyol'un 2024 yılı itibarıyla kurye maaşları ve çalışma koşulları merak ediliyor. Motorlu kurye maaşlarının yanı sıra çalışma şartlarına ilişkin bilgiler de en çok arananlar listesinde! Peki 2024 motorlu kurye maaşları ne kadar? İşte habere dair detaylar...