Çifte ödeme fırsatıyla bereketli günler! Emeklilere Ekim ayı müjdesi geldi

Ekim ayı, emekliler için maaş ödemeleri ve ek fırsatlar açısından önemli bir dönem olacak. Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara aktarılacak. Bu çerçevede 17-28 Ekim tarihleri arasında maaşların hesaplara yatması bekleniyor. Aynı zamanda emeklilere sunulan ek ödemeler ve promosyon fırsatları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Emekliler, ekim ayıyla birlikte hem maaş zammı hem de ek ödemeler konusunda yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının temelini oluşturacak.