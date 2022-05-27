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Haberler Ekonomi Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Kendi evinin sahibi olabilmek adına düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyalarını araştıran vatandaşlara, kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Yapılan son dakika açıklamasına göre geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuş olan düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyası için başvuruların kabul edilmeye başlandığı bildirildi.

takvim.com.tr
27.05.2022 10:18 - Son Güncelleme: 27.05.2022 10:18
Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hem FED faiz artırımı kararları hem de Rusya- Ukrayna savaşı sebebi ile yukarı yönlü hareketler sergilemesi, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de hammadde fiyatlarının artmasına sebep oldu. Artan hammadde fiyatlarından sonra ikinci el ve sıfır konutların satış fiyatları, fahiş fiyatlara ulaştı.

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Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Yeni dönemde kendi evine sahip olmak için birikim yapmış olan ancak fahiş fiyatlardan sonra birikimi yetersiz kalan vatandaşlara, 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında sevindiren haber verildi.

Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen habere göre kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlara, belirli şartlar çerçevesinde 0,89 ve 0,99 faiz oranlı iki ayrı kredi hizmetinin sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Kamu Bankalarından Sevindiren Konut Kredisi Duyurusu!

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan kredi kampanyalarından ilki olan İlk Evim Konut kredisi kampanyası için başvuru ekranlarının açıldığı bilgisi verildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından kabul edilecek olan başvuruların, şahsen alınacağı duyuruldu.

Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

0,99 Faiz Oranlı Konut Kredisi Kampanyasının Örnek Hesaplama Tabloları Yayınlandı!

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında 100 bin TL'lik destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 1.427 TL, 200 bin TL'lik destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 2.855 TL ve 300 bin TL'lik destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 4.283 TL olarak hesaplandı.

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