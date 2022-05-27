Kapış kapış gidiyor: Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hem FED faiz artırımı kararları hem de Rusya- Ukrayna savaşı sebebi ile yukarı yönlü hareketler sergilemesi, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de hammadde fiyatlarının artmasına sebep oldu. Artan hammadde fiyatlarından sonra ikinci el ve sıfır konutların satış fiyatları, fahiş fiyatlara ulaştı.