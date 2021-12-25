Kozmetik ürünlerinde fiyatlar yarıya kadar düştü! 18 TL altında satılıyor! Yılbaşı geldi Gratis, Eve, Watsons’ta indirimler başladı!

Yılbaşına artık çok az bir zaman kaldı. Kadınlar ve erkekler yılbaşı indirimleri için markaları yakından takip ediyor. Dolardaki düşüş ile birlikte yılbaşı indirimlerinin diğer dönemlere göre daha fazla yapılacağı beklentisi var. 2022 yılına girerken ürünleri yılbaşı özel indirimli fiyatlarıyla almak isteyenler heyecanla son dakika haberleri bekliyor. Müjdeli haber geldi! Yılbaşı indirimleri başladı kozmetik ürünlerinde fiyatlar yarıya kadar düştü! 20 TL altında satılan ürünler dikkat çekiyor. İşte Gratis, Eve, Wattons, Farması, Flormar'da yılbaşı indirimleri...