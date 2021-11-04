Bankalardan kredi faizinde 1.29 fırsatı! Şahane teklif kapınıza kadar gelecek! 4 Kasım Akbank, ING, Finans, Garanti, Ziraat faiz oranları

Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde kamu bankalarından yapılan ortak açıklama yapılmış ve faiz indirimi duyurulmuştu. Üç kamu bankası tarafından aktarılan bilgilere göre, konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı uygulanıyor. Yapılan bu indirimin hemen ardından ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç kredi çekmeyi düşünenler banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceliyor ve internet siteleri üzerinden hesaplamalarını yapıyor. Özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.