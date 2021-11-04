Bankalardan kredi faizinde 1.29 fırsatı! Şahane teklif kapınıza kadar gelecek! 4 Kasım Akbank, ING, Finans, Garanti, Ziraat faiz oranları
Şahane teklif kapınıza kadar gelecek. Bankalardan kredi faizinde 1.29 fırsatı geldi. Bankalardan cazip kredi faiz teklifleri duyuruldu. Kredi çekip almak isteyenlere 1,29 müjdesi verildi. Geçen haftayla birlikte kredi faiz oranları en çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtildi. On binlerce kişi ise ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket edecek.
04.11.2021 10:22
- Son Güncelleme: 04.11.2021 10:22
Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde kamu bankalarından yapılan ortak açıklama yapılmış ve faiz indirimi duyurulmuştu. Üç kamu bankası tarafından aktarılan bilgilere göre, konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı uygulanıyor. Yapılan bu indirimin hemen ardından ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç kredi çekmeyi düşünenler banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceliyor ve internet siteleri üzerinden hesaplamalarını yapıyor. Özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.