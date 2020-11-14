Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı! İşte bankalar arası 7/24 para transferinin ayrıntıları

4 - FAST'ın EFT'den farkı ne olacak?

EFT'de para transferi saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. EFT sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor. EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu da bulunmuyor. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunuyor.