Kanal İstanbul'da flaş gelişme! Bakan duyurdu! Dünyanın en önemli firmasından Kanal İstanbul hamlesi
Kırıkkale ziyareti öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için alternatif finans modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Burada bizim en büyük önceliğimiz, yapı maliyetinin genel bütçeye hiç yük getirmemesi. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale ziyareti öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet etti, Bakanlığın projelerine ilişkin soruları yanıtladı.
Son 19 yılda Türkiye'nin ulaştırmada büyük işler yaptığını ifade eden Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 450 kilometreye çıkardıklarını, böylece vatandaşın konforunu artırarak, kazaların ve can kayıplarının önüne geçildiğini anlattı.
Karaismailoğlu, 2002 öncesinde 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 637 kilometreye çıkarttıklarına dikkati çekti. Devam eden 250 kilometreye yakın tünel imalatının olduğunu belirten Karaismailoğlu, 19 yılda ulaştırma altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'nin büyümesinde, sanayisinin gelişmesinde ve ihracattaki rekorların kırılmasında büyük bir etken olduğunu söyledi.
Hava yolu yatırımlarına da değinen Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri öncesinde yıllık 30 milyon olan hava yolu seyahat eden yolcu sayısını 210 milyona çıkarttıklarını dile getirdi. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yolcu sayısının en alt seviyeye düştüğünü ancak bu yıl yeniden 2019 rakamlarının yüzde 70'i seviyelerine ulaştığını belirten Karaismailoğlu, "İnşallah bu yaz itibarıyla da 2019 rakamlarını yakalamayı planlıyoruz." dedi.
Tokat Havalimanı'nı 2022'nin ilk aylarında açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Çukurova Havalimanı yıllardır konuşulan, kangren olmuş bir işti. Onu da düzene soktuk. 2022'nin aralık ayında inşallah Çukurova Havalimanı'nı da Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Peşinden Yozgat, Artvin havalimanları gelecek. Kayseri'de, Malatya'da terminal genişletme, yeni terminal inşaatlarımız var. Yine burada da konforu artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
"HIZLI TREN HATLARINDA YÜK TAŞIMACILIĞINA DA BAŞLAYACAĞIZ"
Karaismailoğlu, demir yolu projeleri hakkında da bilgi vererek, "Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Demir yolu yatırımları biraz daha yükselecek, 2023'te yüzde 60'lara çıkacak." ifadelerini kullandı.
Gebze - Yavuz Sultan Selim Köprüsü - İstanbul Havalimanı - Çatalca ve Avrupa hattına bağlanan kuzey demir yolu hattının önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen demir yolunun ihale işlemlerini yaptıklarını söyledi.
Ayrıca, Kayseri'yi de hızlı tren hattıyla buluşturacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Ankara'dan Yerköy'e kadar Sivas hattını kullanıp Yerköy'den ayrılıp Kayseri'ye ineceğiz inşallah, onun da ihale işlemlerini devam ettiriyoruz." dedi.
MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN YAKIN ZAMANDA İŞLETMEYE ALINACAK
Karaismailoğlu, demir yollarında sinyalizasyon sistemlerinin yerlileştirilmesine ilişkin olarak, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının en önemli özelliğinden birisinin yerli sinyalizasyon sistemlerinin kullanılması olduğunu belirtti.
Yerli araçların da üretilmeye devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: