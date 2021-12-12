Kanal İstanbul’da flaş gelişme! Bakan duyurdu! Dünyanın en önemli firmasından Kanal İstanbul hamlesi

Son 19 yılda Türkiye'nin ulaştırmada büyük işler yaptığını ifade eden Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 450 kilometreye çıkardıklarını, böylece vatandaşın konforunu artırarak, kazaların ve can kayıplarının önüne geçildiğini anlattı.

Karaismailoğlu, 2002 öncesinde 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 637 kilometreye çıkarttıklarına dikkati çekti. Devam eden 250 kilometreye yakın tünel imalatının olduğunu belirten Karaismailoğlu, 19 yılda ulaştırma altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'nin büyümesinde, sanayisinin gelişmesinde ve ihracattaki rekorların kırılmasında büyük bir etken olduğunu söyledi.