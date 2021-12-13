Ev hanımlarına 3 maddeli kolay emeklilik formülü! Artık çalışmadan da mümkün: Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...
Artık çalışmadan da mümkün: Ev hanımlarına 3 maddeli kolay emeklilik formülü! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden... Milyonlarca kişi emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak ettiği konulardan birisi de emeklilik şartları oluyor. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş geçmişine bakılırsa belirleniyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.
Ev kadınlarına emeklilik hakkında son gelişmeler merakla takip ediliyor. Evde onca yükü sırtlayıp sigortalı bir işte çalışamadıkları için emekli olamayan ev hanımlarına sevindirici haber verilmişti. Yapılan talepler neticesinde ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanındı. Ancak bunun belli başlı birkaç yolu var. Bunlardan biri de çalışmadan prim ödemek. Ev hanımlarının en yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermesi gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Bu demek oluyor ki emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımlarına emeklilik için nereye başvurulur? İşte tüm merak edilenler!
Günlük hayatta evde kalarak hem evin düzenini sağlayan hem de yaptığı ek işlerle evin ekonomisine katkıda bulunan ev hanımlarının en büyük hayali emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor.
Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Bu yıl için en düşük prim aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.