Ev hanımlarına 3 maddeli kolay emeklilik formülü! Artık çalışmadan da mümkün: Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

Ev kadınlarına emeklilik hakkında son gelişmeler merakla takip ediliyor. Evde onca yükü sırtlayıp sigortalı bir işte çalışamadıkları için emekli olamayan ev hanımlarına sevindirici haber verilmişti. Yapılan talepler neticesinde ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanındı. Ancak bunun belli başlı birkaç yolu var. Bunlardan biri de çalışmadan prim ödemek. Ev hanımlarının en yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermesi gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Bu demek oluyor ki emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımlarına emeklilik için nereye başvurulur? İşte tüm merak edilenler!