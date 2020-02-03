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İstanbul'da depreme dayanıklı ev fırsatı! 185 bin liraya satılacak

Son dönemde üst üste yaşanan depremlerin ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Beklenen İstanbul depremi öncesi vatandaşlar konutlarının son durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Bununla ilgili binlerce vatandaş analiz yaptırırken, bazı evler riskli yapı kategorisine alındı. İstanbul'da riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan vatandaşlara Kiptaş 185 bin liraya depreme dayanıklı ev satışı yapacak.

03.02.2020 09:34 - Son Güncelleme: 03.02.2020 09:34
İstanbul'da depreme dayanıklı ev fırsatı! 185 bin liraya satılacak

İstanbul'da ikamet edip evi riskli olanlara Kiptaş 185 bin liraya sıfır konut satışı yapıyor.

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İstanbul'da depreme dayanıklı ev fırsatı! 185 bin liraya satılacak

Kiptaş'ın yaptığı kampanyaya göre Çatalca'dan 5. Levent'e kadar 6 farklı projede 272 daire satışa çıkacak.

İstanbul'da depreme dayanıklı ev fırsatı! 185 bin liraya satılacak

Kiptaş kampanya kapsamında 83 ile 166 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak 272 depreme dayanıklı enerji kimlik belgesine sahip daireyi satıyor.

İstanbul'da depreme dayanıklı ev fırsatı! 185 bin liraya satılacak

Kiptaş riskli yapılarda yaşayanların kısa sürede güvenli konutlara geçebilmesi için de uygun ödeme koşullarını sağladı.

İstanbul'da depreme dayanıklı ev fırsatı! 185 bin liraya satılacak

2+1 daire peşin fiyatına 185 bin liradan satılacak. Peşin ödeme imkanı olmayanlar için ise 36 bin 844 lira peşinat ve aylık 2456 lira ödemeyle 60 ay vadeyle konuta sahip olunabilecek.

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