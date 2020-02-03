İstanbul'da depreme dayanıklı ev fırsatı! 185 bin liraya satılacak

Son dönemde üst üste yaşanan depremlerin ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Beklenen İstanbul depremi öncesi vatandaşlar konutlarının son durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Bununla ilgili binlerce vatandaş analiz yaptırırken, bazı evler riskli yapı kategorisine alındı. İstanbul'da riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan vatandaşlara Kiptaş 185 bin liraya depreme dayanıklı ev satışı yapacak.

03.02.2020 09:34 - Son Güncelleme: 03.02.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





