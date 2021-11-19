Bugün başladı peynir ekmek gibi gidiyor! A101 hafta sonu indirimleri belli oldu! 10 TL'nin altına düştü! Desenli tabak, tava, termos...

Beklenen gün geldi. Hafta sonu A101 mağazalarında adım atılacak yer kalmayacak. Vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketlerden A101'de cumartesi ve pazar günü indirimden satılacak ürünler belli oldu. Bu hafta sonu A101'de 10 TL'nin bile altına düşen ihtiyaç ürünleri bulunuyor. Bugün yayınlanan A101 aktüel ürünler göz kamaştırıyor. Elektronik aletlerden, giyime, kahvaltılıklardan kitaplara akla gelebilecek her türlü ürün bu hafta A101'de efsane indirimleriyle satılacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...