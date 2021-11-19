Bugün başladı peynir ekmek gibi gidiyor! A101 hafta sonu indirimleri belli oldu! 10 TL'nin altına düştü! Desenli tabak, tava, termos...
Haftanın sonuna yaklaşmamızla birlikte cumartesi ve pazar günleri A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu merak edilmeye başlandı. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı 81 ildeki A101 mağazalarında bu hafta sonu indirim yapılacak ürünler için heyecan başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 hafta sonu indirimleri erkenden açıklandı. Bugün başlayan indirimler önümüzdeki haftaya kadar devam edecek. 18 Kasım'dan itibaren bir çok teknolojik alette, züccaciye ürünlerinde, mutfak ihtiyaçlarında rekor indirimler yapıldı. Yeni yayınlanan katalogda bir çok ürünün 10 TL'nin altına kadar düşmesi dikkat çekti. İşte A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğu tam liste!
19.11.2021 13:49
- Son Güncelleme: 19.11.2021 13:49
Beklenen gün geldi. Hafta sonu A101 mağazalarında adım atılacak yer kalmayacak. Vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketlerden A101'de cumartesi ve pazar günü indirimden satılacak ürünler belli oldu. Bu hafta sonu A101'de 10 TL'nin bile altına düşen ihtiyaç ürünleri bulunuyor. Bugün yayınlanan A101 aktüel ürünler göz kamaştırıyor. Elektronik aletlerden, giyime, kahvaltılıklardan kitaplara akla gelebilecek her türlü ürün bu hafta A101'de efsane indirimleriyle satılacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...