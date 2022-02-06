Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

2022 yılı ile birlikte Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım desteklerinin de miktarları arttırıldı. İhtiyaç sahiplerinin ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayan bu destekler arasında yaşlı aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı yer alıyor. Peki yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı ve yaşlı, engelli, evde bakım maaşı güncel rakamlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.