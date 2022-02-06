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Haberler Ekonomi Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Yaşlılık, engelli olma durumunda ve evde bakım maaşı olarak karşılıksız her ay belirlenen tutarda ödemeler yapılıyor. 2022 asgari ücret zammı ile birlikte yapılan pek çok ödemenin de miktarı arttı. Yükselen ödemeler arasında sosyal yardım ücretleri de yer alıyor ve 2022 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? Yeni başvuru yapacak olanlar için de konuya dair detaylar haberimizde yer alıyor.

06.02.2022 18:01 - Son Güncelleme: 06.02.2022 18:01
Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

2022 yılı ile birlikte Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım desteklerinin de miktarları arttırıldı. İhtiyaç sahiplerinin ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayan bu destekler arasında yaşlı aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı yer alıyor. Peki yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı ve yaşlı, engelli, evde bakım maaşı güncel rakamlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

YAŞLI AYLIĞI 2022 NE KADAR?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. 65 yaş aylığı için yeni rakam duyuruldu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlendi.

Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

65 yaş aylığı nasıl alınır?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

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