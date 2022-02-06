Binlerce kişiye müjde! Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı! Yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Yaşlılık, engelli olma durumunda ve evde bakım maaşı olarak karşılıksız her ay belirlenen tutarda ödemeler yapılıyor. 2022 asgari ücret zammı ile birlikte yapılan pek çok ödemenin de miktarı arttı. Yükselen ödemeler arasında sosyal yardım ücretleri de yer alıyor ve 2022 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? Yeni başvuru yapacak olanlar için de konuya dair detaylar haberimizde yer alıyor.
06.02.2022 18:01
- Son Güncelleme: 06.02.2022 18:01
2022 yılı ile birlikte Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım desteklerinin de miktarları arttırıldı. İhtiyaç sahiplerinin ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayan bu destekler arasında yaşlı aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı yer alıyor. Peki yaşlı, engelli, evde bakım maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? Sosyal yardım ücretleri 2022 arttı ve yaşlı, engelli, evde bakım maaşı güncel rakamlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.