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Haberler Ekonomi Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... Başvurular hemen bugün başlıyor!

Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... Başvurular hemen bugün başlıyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarına; maliye, muhasebe büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, destek personeli, defterdarlık uzman yardımcısı, göç uzman yardımcısı, mühendis, avukat, temizlik personeli alınacak. Ön başvurular her kurumun ayrı ayrı açtığı siteler üzerinden yapılacak bizzat belge götürmeye gerek kalmayacak. Kamuya 564 memur, personel alımı için başvuru detayları haberimizde. 6 bin TL ve üzeri maaşla çalışmak isteyenlere müjde!

31.12.2021 09:50 - Son Güncelleme: 31.12.2021 09:50
Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... Başvurular hemen bugün başlıyor!

2022 yılında kamuya 564 personel alınacağı duyuruldu. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılabilecek. İş arayanlara büyük fırsat! Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne, Danıştay Başkanlığı'na, memur ve personeller alınacak. Her kurum farklı maaş teklif ediyor. Maaş skalası asgari ücretten 6-7 bin TL'ye kadar çıkıyor. Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... İşte detaylar...

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Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... Başvurular hemen bugün başlıyor!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında bulunan il göç uzman yardımcısı kadrolarına 35 personel alınacak. Yazılı ve sözlü sınavı geçenler işe alınacak. Başvurular yarın başlıyor. 31 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... Başvurular hemen bugün başlıyor!

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak.

Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... Başvurular hemen bugün başlıyor!

Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 atama yapılacak.

Kamuya 6 bin TL maaşla memur, personel alınacak tam 564 kişi! Mühendis, güvenlik görevlisi, temizli personeli... Başvurular hemen bugün başlıyor!

Başvurular 31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla alınacak.

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