KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!

2024 yılı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu personeli alım ilanları yayımlandı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar, bu ilanları merakla takip etmeye başladı. Kamu kurumlarında farklı kadrolarda personel alımları yapılacak ve her kurumun ihtiyaçları doğrultusunda alım işlemleri gerçekleştirilecek. Askeri personel, öğretim üyeleri, işçi, memur, sözleşmeli personel ve uzman yardımcıları gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak.