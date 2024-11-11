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KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!

Kasım ayı itibariyle Türkiye'nin farklı devlet kurumları ihtiyaç duydukları kadrolar için memur alımı başvuru süreçlerini başlatmış durumda. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi prestijli kurumlar da dahil olmak üzere birçok kamu kurumu personel alım ilanlarını yayımlayarak adaylara başvuru fırsatı sunuyor. Devlet dairelerinde belediyelerde ve diğer kamu kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar ise başvuru tarihlerinden kontenjanlara kadar birçok detayı mercek altına almış durumda. İşte en güncel kamu personeli alımı listesi...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 09:45
KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!

2024 yılı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu personeli alım ilanları yayımlandı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar, bu ilanları merakla takip etmeye başladı. Kamu kurumlarında farklı kadrolarda personel alımları yapılacak ve her kurumun ihtiyaçları doğrultusunda alım işlemleri gerçekleştirilecek. Askeri personel, öğretim üyeleri, işçi, memur, sözleşmeli personel ve uzman yardımcıları gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak.

KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!

KAMU PERSONELİ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kamu personeli olabilmek için uygun şartları karşılamanız ve başvuru şartlarını öğrenmeniz gerekiyor. https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden size uygun olan ilana tıklayarak, başvuru kılavuzunu okuyup ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!

İşte 2024 kasım ayında kamu kurumlarında yapılan personel alımları ve başvuru tarihleri:

Karayolları Genel Müdürlüğü

8 Eski Hükümlü İşçi Alacak (11 Kasım - 15 Kasım)
3 Eski Hükümlü İşçi Alacak (11 Kasım - 15 Kasım)
3 Engelli İşçi Alacak (11 Kasım - 15 Kasım)

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