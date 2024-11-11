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2025 MTV ÜCRET TARİFESİ | Türkiye'de en çok satılan otomobillere göre listelendi: Renault, Fiat, TOGG, Toyota...

2025 yılı için açıklanan %43.93'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de yeni tutarlarla belirlendi. Eğer belirtilen oran değişmezse 1 Ocak 2025'ten itibaren araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları önemli bir artış gösterecek. İşte 2025 yılı için geçerli olacak MTV tutarlarının popüler araç modellerine göre analizi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:00 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:00
2025 MTV ÜCRET TARİFESİ | Türkiye’de en çok satılan otomobillere göre listelendi: Renault, Fiat, TOGG, Toyota...

Yeni MTV tarifesi, motor silindir hacmine göre belirlenen farklı dilimlerde hesaplanacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren, yeni bir otomobil alacaklar veya 1-3 yaş arasındaki araç sahipleri, motor silindir hacmine göre 4.834 TL ile 230.000 TL arasında değişen MTV tutarları ödeyecek.

2025 MTV ÜCRET TARİFESİ | Türkiye’de en çok satılan otomobillere göre listelendi: Renault, Fiat, TOGG, Toyota...

Özellikle motor silindiri 1.3 litre ile 1.6 litre arasında olan araçlar için, 10.112 TL'lik bir MTV ödemesi yapılacak. İşte en çok tercih edilen araçların 2025 yılı için ödenecek MTV tutarları...

2025 MTV ÜCRET TARİFESİ | Türkiye’de en çok satılan otomobillere göre listelendi: Renault, Fiat, TOGG, Toyota...

Ferrari için 230 Bin TL

Lüks araç sahipleri için ödenecek MTV tutarları oldukça yüksek.

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