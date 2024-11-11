2025 MTV ÜCRET TARİFESİ | Türkiye’de en çok satılan otomobillere göre listelendi: Renault, Fiat, TOGG, Toyota...

Yeni MTV tarifesi, motor silindir hacmine göre belirlenen farklı dilimlerde hesaplanacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren, yeni bir otomobil alacaklar veya 1-3 yaş arasındaki araç sahipleri, motor silindir hacmine göre 4.834 TL ile 230.000 TL arasında değişen MTV tutarları ödeyecek.

Özellikle motor silindiri 1.3 litre ile 1.6 litre arasında olan araçlar için, 10.112 TL'lik bir MTV ödemesi yapılacak. İşte en çok tercih edilen araçların 2025 yılı için ödenecek MTV tutarları...