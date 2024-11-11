Ziraat Bankası hesabı olan emeklilere müjde: Market alışverişlerine 1500 TL hediye para veriliyor

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Emekliler, bankkartları ile yapacakları market alışverişlerinde toplamda 1.500 TL hediye para kazanabiliyor. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya şartları şu şekilde:

Kampanya Kapsamı: Kampanya, Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve bankkart kullanan müşteriler için geçerlidir. Market sektöründe veya bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinde bankkart POS cihazı kullanılarak yapılacak her 750 TL alışverişe 75 TL hediye para verilmektedir. Kampanya dahilinde kazanılacak toplam para puan miktarı 1.500 TL olarak belirlenmiştir.