KAMUYA 1.459 MEMUR ALINACAK! Tarım Bakanlığı, ETİ Maden, Adalet Bakanlığı, Darphane, Karayolları... İşte kadro ve şartlar!

Kasım ayı itibarıyla yayımlanan ilanlarla kamu sektöründe farklı pozisyonlarda personel alımları yapılacağı duyuruldu. Memur, sözleşmeli personel, zabıta, öğretim üyeleri, askeri personel, işçi ve uzman yardımcıları gibi birçok farklı kadroda alımlar gerçekleştirilecek.

👉İşte kamuya memur alımı yapılacak o kurumlar ve başvuru tarihleri şöyle;

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne 2 ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 10 sürekli işçi açıktan alınacaktır. (11 Kasım-15 Kasım)

"Teşekkülümüz; Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 2 sürekli işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 10 sürekli işçi olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen 12 sürekli işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, açıktan işe alınması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezinden işgücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 11.11.2024 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu 12 sürekli işçi için aranılan şartlar, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından www.iskur.gov.tr internet sayfasında, 11.11.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir."