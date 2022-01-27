Kamuya 1.160 personel alımı yapılacak! En az ilkokul mezunu şartı! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak! İşte şartlar…
İş arayanlar için birbirinden güzel fırsatlar sunan İŞKUR'un güncel ilanları da yakındna takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişiyi sevindirecek müjdeli haber geldi, 1.160 personel alımı yapılacağı duyuruldu. En az ilkokul mezunu şartı aranıyor ve diğer tüm şartların neler olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve hangi kurumlara, kadrolara eleman alımı yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
2022 yılı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak eleman ilanları da yayınlanmaya başkandı. İŞKUR üzerinden alınacak personeller için başvuru şartları her kurum ve kadro için belirlendi. Toplamda kamuya 1.160 personel alımı yapılacak ve en az ilkokul mezunu şartı ön plana çıkıyor. İŞKUR'a başvuru yapmak isteyen iş arayan vatandaşların merak ettiği tüm detayları haberimizde derledik.
Darphane ve Damga Matbaası 52 Personel Alımı
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 28.01.2022 tarihine kadar yapılabilecek. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek.
Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Aranan diğer özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
İkamet Şartı: İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.