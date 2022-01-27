Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün 31 Ocak! MTV ödemeleri ne kadar? Yeni araç alan öder mi? 2022'de kim ne kadar MTV ödeyecek?

Derlenen bilgiye göre, 2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2022'de başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.