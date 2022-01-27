Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün 31 Ocak! MTV ödemeleri ne kadar? Yeni araç alan öder mi? 2022'de kim ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme dönemi başladı. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi (MTV), yeni yılda 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? Yeni araç alan kişiler MTV öder mi? İşte detaylar
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Derlenen bilgiye göre, 2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2022'de başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.
MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.
MTV TARİFESİ
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.