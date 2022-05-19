Düşük faizli kredilerin aylık ödemeleri ne kadar olacak? Devlet destekli 0,99 ve 0,89 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başladı mı, nasıl başvuru yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan düşük faizli konut kredisi kampanyaları, sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar konut alabilmek için nakit desteği alacakları kredi kampanyalarına, nasıl ve nereden başvuru yapacaklarını, aylık ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyorlar.