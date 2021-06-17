Kamudan sudan ucuz fiyata 2. el otomobil satışı! Listedeki arabalar 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL'ye satışa çıkarıldı

Susan ucuza 2. el otomobil satışı özellikle şu dönem büyük ilgi görüyor. 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL'ye satışa çıkan otomobiller vatandaşı mest ediyor. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? İhalaler, tellal'ın "Sattım, Satıyorum" cümlesi ile sonlanır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken ve bedeli önceden belirlenen resmi harç ve bedeller ödenerek aracınıza sahip olursunuz.

17.06.2021 09:12 - Son Güncelleme: 17.06.2021 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





