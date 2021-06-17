Kamudan sudan ucuz fiyata 2. el otomobil satışı! Listedeki arabalar 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL'ye satışa çıkarıldı
Susan ucuza 2. el otomobil satışı özellikle şu dönem büyük ilgi görüyor. 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL'ye satışa çıkan otomobiller vatandaşı mest ediyor. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? İhalaler, tellal'ın "Sattım, Satıyorum" cümlesi ile sonlanır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken ve bedeli önceden belirlenen resmi harç ve bedeller ödenerek aracınıza sahip olursunuz.
İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir. Aracın açık artırımın yapılması için yetkililer onay verdiğinde aracın bilirkişi tarafından ekspertizi yapılmakta ve rapor tutulmaktadır. Bu hususlar tamamlandıktan sonra araçlar e-uyap sistemi üzerinden ilana çıkartılmakta ve muhammen bedel ile açık artırmanın başlangıç bedeli belirlenmektedir. Aracın muhammen bedeli yani piyasadaki yaklaşık değeri belirlendikten sonra bu bedelin bir yüzdelik dilimi kadar teminat bedeli de belirlenmektedir.
İhaleye katılabilmek için e-uyap üzerinden bir üyelik oluşturmak ve teklif vermek istediğiniz aracın teminat bedeli kadar parayı online teklif veriyorsanız banka üzerinden, şahsen katılıyorsanız elden teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundasınız, aksi takdirde ihaleye katılmanız mümkün değildir.