Kamudaki 530 bin sözleşmeli memura müjde! 3600 ek gösterge ile birlikte sözleşmeli memura kadro geliyor!
Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge talimatıyla 530 bin sözleşmeli memurun yüzü güldü. 3600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte sözleşmeli personelin de kadroya geçirilmesi sağlanacak. Peki 3600 ek gösterge çalışmaları kimleri kapsayacak? İşte detaylar
Kamuda çalışan milyonlarca personelin birçok sorunu çözülürken yeni çalışmalarla birçok dengesizlik de ortadan kaldırılacak. Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor.
Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı.
Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile silgili talimatı vermişti.