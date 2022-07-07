Darphane'den flaş karar: Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, "Reşat altınlar, ayar, ağırlık ve güvenlikli bir standartla aslına uygun teknik özelliklerde, tekrar üretilmeye başlandı. 5 farklı gramda, 22 ayar olarak üretilen altınlar bugün itibarıyla piyasaya arz edilmeye başlandı. Vatandaşlarımıza, kuyumcularımızdan Reşat altın satın almak istediklerinde mutlaka Darphane tarafından üretilmiş güvenlikli ürünleri talep etmelerini öneriyoruz" dedi.
Reşat altının 104 yıl sonra yeniden basılmasına ilişkin Darphane'nin Beşiktaş'taki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Darphane'nin 1467'de İstanbul'un fethinden sonra hızla genişleyen imparatorluğun para ihtiyacını karşılamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğunu, 555 yıllık kadim bir devlet kurumu olduğunu söyledi.
Darphane'nin üretimini yaptığı para, değerli kağıt ve belgelere ilişkin bilgiler veren Şahin, Reşat altının 1909-1918 yıllarında Osmanlı Devleti'nin padişahlık makamında bulunan Sultan Reşad'ın tahta çıkışı anısına Darphane tarafından 5 farklı gramaj değerine sahip olarak basıldığını anlattı.
Şahin, vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görmesi nedeniyle sarrafiye piyasasında da yüksek ilgi duyulan Reşat altınların tekrar basılması yönünden gelen talepler doğrultusunda üretim sürecinin başladığını bildirdi.
"YOĞUN TALEP NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN KAÇAK ÜRETİM YAPILIYOR"
Abdullah Yasir Şahin, üretim hakkı sadece Darphanede olan bu ürünlerin kimliği belirsiz kişilerce yurt içi ve yurt dışında üretilip, kaçak olarak piyasaya sürüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü
"Güvenlik güçlerinin farklı zamanlarda yapmış olduğu operasyonlarda çok önemli miktarda Reşat altına el konulmaktadır. Usulsüz şekilde üretimi yapılan bu altınların ayar ve ağırlıkları standart dışı olduğundan, vatandaşlar da bilmeyerek aldıkları için çok büyük zarar görmekte ve mağdur olmaktadır. Bu durum kamu ve toplum yararına da önemli ölçüde zarar vermektedir. Bununla birlikte ağırlığı ve ayarı standart olmayan bu imitasyon altınlarını yetkisiz şekilde üreten kişiler de bu işten haksız ve kayıt dışı kazançlar elde etmektedir."
"ASLINA UYGUN ÖZELLİKLERDE TEKRAR ÜRETİLMEYE BAŞLANDI"
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, bahsettiği sebepler nedeniyle üretim hakkı sadece Darphane'de olan Reşat altınların, ayar, ağırlık ve güvenlikli bir standartla aslına uygun teknik özelliklerde, tekrar üretilmeye başlandığını söyledi.