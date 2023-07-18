Kamuda tasarruf dönemi! Faaliyet dışı harcamaya izin yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 Temmuz’a kadar süre verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildi. Buna göre taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.