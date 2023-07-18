Kamuda tasarruf dönemi! Faaliyet dışı harcamaya izin yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 Temmuz'a kadar süre verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün tüm kamu kuruluşlarına tasarruf genelgesi gönderdi. Söz konusu genelgeye göre, taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören ve tanıtım giderleri gibi birçok harcama azaltılacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alımla ilgisi olmayan kalemler dahil edilmeyecek. İdareler, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.
18.07.2023 06:39 - Son Güncelleme: 18.07.2023 07:03
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildi. Buna göre taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kurumlar, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek. Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.