%25 + %4 ek ödeme ile maaşlar ortaya çıktı! Hesaplara yatmaya başladı! SSK, BAĞKUR, EYT'linin kök aylıklarına en az...

Meclis tarafından onaylanan düzenleme ile Temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına önemli oranda artış yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 zam ve buna ek olarak 5.23 puanlık bir iyileştirme uygulanacak. Bu zam ve iyileştirmeler, emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak. İşte %4 ek ödeme ile yeni zamlı maaş tablosu...