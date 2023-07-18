%25 + %4 ek ödeme ile maaşlar ortaya çıktı! Hesaplara yatmaya başladı! SSK, BAĞKUR, EYT'linin kök aylıklarına en az...
Bu hafta Meclis tarafından onaylanan düzenleme ile yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammıyla birlikte yeni zamlı emekli maaşları ortaya çıktı. Emekli maaşları 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olan zam oranı, mevcut yüzde 19.77 seviyesinden 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. %4'lük ek ödeme ile kalem kalem yeni maaş tablosu şekillendi. İşte SSK, Bağ-Kur, EYT'linin yeni zamlı maaş hesabı...
18.07.2023 06:55 - Son Güncelleme: 18.07.2023 06:55
Meclis tarafından onaylanan düzenleme ile Temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına önemli oranda artış yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 zam ve buna ek olarak 5.23 puanlık bir iyileştirme uygulanacak. Bu zam ve iyileştirmeler, emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak. İşte %4 ek ödeme ile yeni zamlı maaş tablosu...