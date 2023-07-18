Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı? Doğal gazda yüzde 224 zam iddiasını rakamlar çürüttü
Depremin bütçeye etkisini azaltmak için yapılan ÖTV artışı, üzerinden ekonomi tantanacılarının yaptığı algı operasyonlarının boşa olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan güncelleme kapsamında doğalgazda metreküp başına 6 kuruşluk bir artış oldu. Türkiye hükümetin aldığı önlemlerin etkisiyle Avrupa'da doğalgazda en ucuz üçüncü ülke oldu.
Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, bir yandan da iftiracı çevrelerle mücadele ediyor.
Yani dağıtım bedeli ve vergiler dahil Türkiye ortalaması 6.07 TL olan doğalgazın metreküp fiyatı yalnızca 6.13 TL'ye yükseldi.
YÜZDE 224 ZAM İFTİRASI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Doğal gaza yüzde 224 oranında zam" yapıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunurken, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda metreküp başına 0,023 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL'ye yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir" ifadelerini kullandı.