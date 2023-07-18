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Haberler Ekonomi Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı? Doğal gazda yüzde 224 zam iddiasını rakamlar çürüttü

Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı? Doğal gazda yüzde 224 zam iddiasını rakamlar çürüttü

Depremin bütçeye etkisini azaltmak için yapılan ÖTV artışı, üzerinden ekonomi tantanacılarının yaptığı algı operasyonlarının boşa olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan güncelleme kapsamında doğalgazda metreküp başına 6 kuruşluk bir artış oldu. Türkiye hükümetin aldığı önlemlerin etkisiyle Avrupa'da doğalgazda en ucuz üçüncü ülke oldu.

18.07.2023 07:06 - Son Güncelleme: 18.07.2023 07:06
Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı?

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, bir yandan da iftiracı çevrelerle mücadele ediyor.

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Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda metreküp başına 0,023 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL'ye yükseltilirken, bu da KDV etkisiyle birlikte doğalgazın metreküp fiyatında yalnızca 6 kuruşluk bir artışa neden oldu.

Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı?

Yani dağıtım bedeli ve vergiler dahil Türkiye ortalaması 6.07 TL olan doğalgazın metreküp fiyatı yalnızca 6.13 TL'ye yükseldi.

Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı?

YÜZDE 224 ZAM İFTİRASI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Doğal gaza yüzde 224 oranında zam" yapıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunurken, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda metreküp başına 0,023 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL'ye yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

Doğal gazda en ucuz 3. ülke Türkiye! ÖTV artışı faturalara yansıyacak mı?

TÜRKİYE DOĞALGAZDA EN UCUZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE
Türkiye güncel fiyatlarla Avrupa'da 29 ülke içerisinde doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda. Avrupa'da 29 ülke içerisinde konutlarda aylık 100 metreküp tüketime karşılık fatura tutarı sıralamasında en ucuz ülke 21.2 Euro ile Ukrayna oldu.

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