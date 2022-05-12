🔊Kamuda kariyer hedefleyenler yaşadı! 📣En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alınacak! 📌Kamuya memur alımı şartları...

Mayıs ayının yaşandığı şu günlerde sıklıkla kamu ilanları güncelleniyor. Kamuya hem memur hem de işçi alımı yapılacak ve alınacak kadroya göre şartlar da farklılık gösteriyor. En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alınacak ve kamuda kariyer hedefleyenler, memur olmak isteyenler aranan niteliklerin neler olduğunu, hangi kadrolara istihdam yapılacağını öğrenmek istiyor. Belediye, bakanlık, banka bünyesinde yer almak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.