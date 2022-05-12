🔊Kamuda kariyer hedefleyenler yaşadı! 📣En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alınacak! 📌Kamuya memur alımı şartları...
Kamuda kariyer hedefi olan binlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediyor. 2022 yılı Mayıs ayı kamuya memur alımı ilanları yayınlandı ve en az ilkokul mezunu, KPSS şarlı ve KPSS şartsız 4950 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlıktan belediyeye, bankadan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne daha pek çok kurumun açık kadroları için ilanlar mevcut. Kamuda kariyer hedefleyenler yaşadı ve hangi alanda çalışmak istediklerini belirlemenin ardından kamuya memur alımı şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte detaylar!
Mayıs ayının yaşandığı şu günlerde sıklıkla kamu ilanları güncelleniyor. Kamuya hem memur hem de işçi alımı yapılacak ve alınacak kadroya göre şartlar da farklılık gösteriyor. En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alınacak ve kamuda kariyer hedefleyenler, memur olmak isteyenler aranan niteliklerin neler olduğunu, hangi kadrolara istihdam yapılacağını öğrenmek istiyor. Belediye, bakanlık, banka bünyesinde yer almak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Genel şartlar:
Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.İlgili hükümlere göre;
" Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacaktır.
İŞ BANKASI
İş Bankası 2022 yılı içerisinde 9 farklı alanda banka personeli alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda alımlar,
Şoför, Takip Memuru, Özel Güvenlik Görevlisi, Sistem Destek Uzmanı, Avukat,
Memur, Uzman Yardımcısı, Sistem Uzmanı, Müfettiş Yardımcısı
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2022
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Kontenjan Dağılımı: Bilgi Teknolojileri Müfettişi-Müfettiş Yardımcısı, Java Yazılım Uzmanı (Full Stack Developer), Proje Mühendisi, Sektörel Araştırmalar Yönetici Yardımcısı, Satın Alma Uzmanı / Uzman Yardımcısı, DevOps Mühendisi
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2022