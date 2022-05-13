🔎Çocukların eğitim seviyesine göre para miktarı değişiyor! 📢Geçinmekte zorlanan çocuklu ailelere destek! 🔔Çocuk parası başvuru şartları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk parası desteğinin miktarı 2022 yılında arttı ve bu destekten yararlanmak isteyenler şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Çocukların eğitim seviyesine göre para miktarı değişiyor, ilkokul ile üniversite öğrencisi okutan ailelerin alacağı ücret farklılık gösteriyor. Çocuk parası başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek isteyenler için çocuk parası konusu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
13.05.2022 09:40 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:40
Geçinmekte zorlanan çocuklu aileler çocuklarının eğitimine de destek sağlamakta zorlandığı için devletin verdiği yardımların neler olduğunu merak ediyor. Geçinmekte zorlanan çocuklu ailelere destek veriliyor ve çocukların eğitim seviyesine göre para miktarı değişiyor. Çocuk parası için başvuru yapmak isteyenler hangi şartların sağlanması gerektiğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk parası desteğinin miktarı 2022 yılında artış gösterdi. İşte tüm bilgiler!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihtiyaç sahibi aileler için çocuk yardımı düzenlemektedir. Proje kapsamında okul öncesi ve üniversiteye kadar okuyan çocuğu olan ailelere 500 TL ile 900 TL arasında destek yardımı yapılmaktadır.