Kamuda çalışanlara 100 bin TL’ye kadar kredi verilecek! Nüfus cüzdanıyla başvurular alınmaya başlandı! Denizbank, Halkbank, QNB Finansbank...

Kamuda çalışanlara özel kampanya! 3 banka memurlar için harekete geçti. 2022 yılında ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere 100 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Başvurular için ister şubeye gidin ister internetten işlemlerinize başlayın. İhtiyaçlarını erteleyenler, uygun faiz oranı arayanlar, geri ödemeyi hemen yapmak istemeyenlere güzel haber o bankalardan geldi. Denizbank, Halkbank ve Finansbank kamu personellerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düşük faiz oranlı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi vereceğini duyurdu. İşte detaylar...