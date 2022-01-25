Kamuda çalışanlara 100 bin TL'ye kadar kredi verilecek! Nüfus cüzdanıyla başvurular alınmaya başlandı! Denizbank, Halkbank, QNB Finansbank...
İhtiyaç kredisi çekmek artık çok kolay! Kamu kurumlarında çalışan ve kredi ihtiyacı olanlara özel bankalardan kampanya duyuruları yapılmaya başlandı. QNB Finansbank, Halkbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel kredi imkanı sunuyor. 2022 yılında düşük faizle ihtiyaç kredisi almak isteyen memurların adresi artık bu üç banka! QNB Finansbank 50 bin TL, Denizbank 55 bin TL, Halkbank ise tam 100 bin TL'ye kadar kredi veriyor. Bankalar geri ödemeleri için de müşterilerini sıkmadan uygun koşullar sağlıyor. Üstelik ödemelerde 3 ay erteleme seçeneğini de kullanabilme olanağı bulunuyor. İşte detaylar...
Kamuda çalışanlara özel kampanya! 3 banka memurlar için harekete geçti. 2022 yılında ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere 100 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Başvurular için ister şubeye gidin ister internetten işlemlerinize başlayın. İhtiyaçlarını erteleyenler, uygun faiz oranı arayanlar, geri ödemeyi hemen yapmak istemeyenlere güzel haber o bankalardan geldi. Denizbank, Halkbank ve Finansbank kamu personellerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düşük faiz oranlı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi vereceğini duyurdu. İşte detaylar...
2022 HALKBANK MEMUR İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Kamu Çalışanlarına Özel Kredi
Nedir?
Kamuda çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,79'dan başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay, 50.001-100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredimizdir.