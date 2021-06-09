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Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

Artık herkesin cebinde olan cep telefonlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Bundan böyle 7 yıl kullanılmadığı için pasif duruma düşen cep telefonlarını, yeniden aktif hale getirebilmek için kullanıcısı ya da ithalatçı tarafından IMEI numarasının ilgili kuruma bildirilmesi gerekecek.

09.06.2021 09:05 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:05
Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

Uzun süre kullanılmayan cep telefonlarına, 'IMEI numarası' önlemi gelecek. Taslak düzenlemeye göre, 7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. Düzenlemeyle, yabancı diplomatların cep telefonları da kayıt altına alınacak.

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Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun taslağıyla, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların, elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesi, elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan cihazlara ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor.

Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

Düzenleme, ses çağrısı yapmada kullanılan cep telefonlarıyla beraber, 112 araç içi acil çağrı sistemlerini de (e - Call) kapsıyor.

Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

FİRMADAN İSTENECEK
Taslağa göre, 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı için IMEI kaydı silinen cihazın yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından başvuru istenecek.

Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

Kullanıcının tespit edilememesi halinde, ithalatçı veya imalatçı tarafından kayıt işlemi yapılacak. Telefonun tekrar kayıtlı hale getirilmesi için her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul edilmesi istenecek.