Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

Artık herkesin cebinde olan cep telefonlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Bundan böyle 7 yıl kullanılmadığı için pasif duruma düşen cep telefonlarını, yeniden aktif hale getirebilmek için kullanıcısı ya da ithalatçı tarafından IMEI numarasının ilgili kuruma bildirilmesi gerekecek.

09.06.2021 09:05 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





