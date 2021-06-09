Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor
Artık herkesin cebinde olan cep telefonlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Bundan böyle 7 yıl kullanılmadığı için pasif duruma düşen cep telefonlarını, yeniden aktif hale getirebilmek için kullanıcısı ya da ithalatçı tarafından IMEI numarasının ilgili kuruma bildirilmesi gerekecek.
Uzun süre kullanılmayan cep telefonlarına, 'IMEI numarası' önlemi gelecek. Taslak düzenlemeye göre, 7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. Düzenlemeyle, yabancı diplomatların cep telefonları da kayıt altına alınacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun taslağıyla, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların, elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesi, elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan cihazlara ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor.