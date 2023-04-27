Kamu ve özel sektör mührü bastı, 234 bin yeni personel alınacak! KPSS’li, KPSS’siz başvuru! MSB, MEB, DSİ, ASHB: Ara eleman, hemşire, öğretmen...

SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 2023 yılında 31 bin 600'ü sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin 900'ü sürekli işçi olmak üzere 42 bin 500 yeni elaman alacağını açıkladı. Buna göre sağlık alanında görevlendirilmek üzere bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri alınacak.