Kamu ve özel sektör mührü bastı, 234 bin yeni personel alınacak! KPSS'li, KPSS'siz başvuru! MSB, MEB, DSİ, ASHB: Ara eleman, hemşire, öğretmen...
Kamu ve özel sektör işçi, personel ve memur alımı için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer birçok bakanlık sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni elaman alım ilanı ile en çok alım yapan bakanlık olarak dikkat çekerken, Milli Savunma Bakanlığı da toplamda 30 bin 62 personel alım ile ikinci en çok alım yapan bakanlık olarak öne çıkıyor. Bakanlıkların yanı sıra İŞKUR ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de alım ilanları yayımladı. Buna göre önümüzdeki bir ay içinde 234 binden fazla yeni istihdam yaratılacak. İşte alımlara ilişkin detaylar...
İş arayanlara müjde! İster sözleşmeli, ister sürekli, kadrolar ve kontenjanlar açıklandı. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na bakanlıklardan peş peşe personel, memur alım ilanları yayımlandı. Nisan ayının sonlarına gelirken bazı ilanlarda başvurular tamamlanırken, bazı ilanlarda da başvuru süreci halen devam ediyor. Peki hangi ilde, kaç işçi, personel, memur alınacak? Başvuru şartları neler? İşte güncel alım ilanları...
SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanlığı 2023 yılında 31 bin 600'ü sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin 900'ü sürekli işçi olmak üzere 42 bin 500 yeni elaman alacağını açıkladı. Buna göre sağlık alanında görevlendirilmek üzere bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri alınacak.
Ayrıca 10 bin 900 de sürekli işçi istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımında sona gelindi. 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı.
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapıldı. Kura sonuçları Bakanlığa ait https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden yayınlandı.
Aşağıdaki linke tıklayarak kura sonuçları sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.
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