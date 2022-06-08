Asgari ücrete 2’li formül! Gözler ara zam için verilecek kararda... Hangi formüller gündemde? Kimler, nasıl etkilenecek?
Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Artış için 2 formül konuşulurken, çıkacak zam kararı işsizlik maaşından iş göremezlik ödeneğine, tazminata kadar çok sayıda ödemeyi etkileyecek.
08.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 08.06.2022 06:59
Ocak'ta yüzde 50.5'lik tarihi zamla net 4 bin 253 liraya çıkan, brütü de 5 bin 4 liraya ulaşan asgari ücrette, yapılan açıklamalarla ikinci zam beklentisi oluştu.
Önce Başkan Tayyip Erdoğan, "Temmuz'daki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz" dedi.
Ardından Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete zam dosyası önümüzde, inceliyoruz" açıklamasını yaptı.