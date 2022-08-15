Kamu kurumundan 2.088 TL’lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!

5510 sayılı Kanun kapsamında yayılan alakalı nakit hizmeti "dul ve yetim aylığı" ismi ile başvurulara açılmaktadır. Hem de "ölüm aylığı" olarak da tanınan bu devlet hizmetinin tutarı, her yıl belirtiler asgari ücret tutarlarına ve enflasyon bilgilerine göre değişiklık göstermektedir.