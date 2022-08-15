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Haberler Ekonomi Kamu kurumundan 2.088 TL'lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!

Kamu kurumundan 2.088 TL'lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!

Ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren vatandaşlar amacıyla ilerlettiği sosyal yardım modelleri, istihdam projeleri, destek hizmetleri ve başka ödeme hizmetleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından olan SGK, annesini- babasını- eşini yitirmiş olan vatandaşlara seslendi. Kamu kurumu, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi.

takvim.com.tr
15.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 15.08.2022 11:12
Kamu kurumundan 2.088 TL’lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!

SGK, eşini ya da ebeveynlerini yitirmiş olan vatandaşlara, karşılıksız ödeme yapmaktadır. Aylık olarak oluşturulan maaş ödemeleri amacıyla bilinmesi gereken bütün detaylar, SGK doğrultusundan açıklanmıştır.

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Kamu kurumundan 2.088 TL’lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!

Dul ve Yetim Aylığı

Sigortalılık devresi kapsamında hayatını yitirmiş olan kişilerin ailelerine, SGK doğrultusundan derli toplu olarak, karşılıksız bir şekilde nakit ödeme yapılmaktadır.

Kamu kurumundan 2.088 TL’lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!

5510 sayılı Kanun kapsamında yayılan alakalı nakit hizmeti "dul ve yetim aylığı" ismi ile başvurulara açılmaktadır. Hem de "ölüm aylığı" olarak da tanınan bu devlet hizmetinin tutarı, her yıl belirtiler asgari ücret tutarlarına ve enflasyon bilgilerine göre değişiklık göstermektedir.

Kamu kurumundan 2.088 TL’lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!

Söz hususu ödeme hizmetinden eşini kaybeden birey ile ebeveynlerini kaybeden çocuklar, değişik oranlarda yararlanabilmektelerdir.

Kamu kurumundan 2.088 TL’lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!
Dul ve Yetim Aylığı Almanın Şartları
SGK doğrultusundan hizmete açılan dul ve yetim aylığı ödemelerinden yararlanmak amacıyla kurum doğrultusundan belirlenmiş olan birtakım şartların sağlanması gerekmektedir. SGK, alakalı müracaat şartlarını şu şekilde sıralamıştır:
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