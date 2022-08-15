Kamu kurumundan 2.088 TL'lik karşılıksız ödeme! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz!
Ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren vatandaşlar amacıyla ilerlettiği sosyal yardım modelleri, istihdam projeleri, destek hizmetleri ve başka ödeme hizmetleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından olan SGK, annesini- babasını- eşini yitirmiş olan vatandaşlara seslendi. Kamu kurumu, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi.
15.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 15.08.2022 11:12