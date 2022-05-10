Kamu kurumu açıkladı: Yaz tatili planlayanlara 500 TL'lik devlet desteği verilecek! 4757’ye SMS göndermeniz yeterli
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden etkilenen sektörlerden birisi olarak karşımıza çıkan turizm sektörü, konaklama ve diğer hizmetlerine yüksek oranlı zamların yansıtıldığını gözler önüne serdi. Söz konusu zamlar karşısında tatil planlarını ertelemek zorunda kalan vatandaşlara ise Ziraat Bankası'ndan para puan kazanımı müjdesi geldi. İşte bankanın tatil kampanyasına ilişkin ayrıntılar
Ziraat Bankası'ndan Tatil Desteği!
Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan ve kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini sürdüren Ziraat Bankası, yeni dönemde artan turizm fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldığını bildirdi.
Ziraat Bankası'nın tatil yapmak isteyen kullanıcıları için geliştirmiş olduğu tatil kampanyasına göre Tatil Sepeti ile iş birliği yapıldığı ve ilgili e-ticaret firmasından yapılacak olan 5 bin TL ve üzeri tutarlı tatil harcamalarına 500 TL tutarında para puan faydasının tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.
Ziraat Bankası Tatil Kampanyası Kullanım Koşulları
Ziraat Bankası geliştirmiş olduğu tatil kampanyasının kullanım koşullarını yayınladı. Buna göre ilgili kampanyadan yalnızca bireysel Bankkart kullanıcılarının yararlanabilecekleri bilgisi kaydedildi.