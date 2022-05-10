Kamu kurumu açıkladı: Yaz tatili planlayanlara 500 TL’lik devlet desteği verilecek! 4757’ye SMS göndermeniz yeterli

Ziraat Bankası'nın tatil yapmak isteyen kullanıcıları için geliştirmiş olduğu tatil kampanyasına göre Tatil Sepeti ile iş birliği yapıldığı ve ilgili e-ticaret firmasından yapılacak olan 5 bin TL ve üzeri tutarlı tatil harcamalarına 500 TL tutarında para puan faydasının tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.