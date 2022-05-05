Kamu kurumu açıkladı: Maaşını taşıyan tüm emeklilere şimdi al Ağustos'ta öde! 125.000 TL anında hesapta
Yeni dönemde nakde olan sıkışıklığı çoğalan ve sahip olunan sorunlarını bankaların tüketici kredisi kampanyaları aracılığı ile çözüme kavuşturmak isteyen emekli vatandaşlara, müjdeli haber geldi. Vakıfbank yaptığı açıklama ile birlikte, alakalı şartları gerçekleştiren bütün emekli vatandaşlara 3 ay ödeme ertelemeli tüketici kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte bankanın ödeme ertelemeli kredi hizmetinin ayrıntıları
Bir süredir döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişlere bağlı olarak arka arkaya değişen etiket fiyatları, kişilerin bütçelerinin derinden sarsılmasına sebep oldu. Aylık gelirleri sabit olan fakat giderleri günden güne çoğalan vatandaşlar, bu durumun yaşattığı mağduriyetten kurtulabilmek adına bankaların tüketici kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını incelemeye başladılar. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, bilhassa emekli vatandaşları yakından ilgilendiren ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının ayrıntılarını yayınladı.
Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve düzenlediği her kampanyanın avantajlı fırsatları ile vatandaşın yanısıra olduğunu gösteren Vakıfbank, nakit sıkışıklıklarının yaşandığı şu zamanlarda hem emeklilerin hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının başvurularına açık olan 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak belirledi.
Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Örnek Hesaplama
Vakıfbank'ın kuruluş sene dönümü amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu ve bayramda kullanılmasına izin verilen tüketici kredisi kampanyasının misal hesaplama tablosu yayınlandı.