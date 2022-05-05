Kamu kurumu açıkladı: Maaşını taşıyan tüm emeklilere şimdi al Ağustos’ta öde! 125.000 TL anında hesapta

Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve düzenlediği her kampanyanın avantajlı fırsatları ile vatandaşın yanısıra olduğunu gösteren Vakıfbank, nakit sıkışıklıklarının yaşandığı şu zamanlarda hem emeklilerin hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının başvurularına açık olan 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

