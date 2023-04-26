4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? Kamu Çerçeve Protokolü...
700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme hakkında aramalar hız kazandı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
700 bin işçinin maaş zammı hakkında aramalar hız kazandı. Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira oldu. Peki, 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? İşte tüm merak edilenler...
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi.
TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.
HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ 1. ZAM TEKLİFİ
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı.