Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek
Hükümet güçlü hibelerle desteklediği çiftçilerin, sosyal güvenlik alanında yaptığı yardımlarla da yanında yer alıyor. Milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları devreye giriyor. Özel prim dönemi uygulamasının ardından sırada sosyal güvenlik prim desteği var. Girdi maliyetlerini düşürmek adına su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.
27.04.2023 08:05 - Son Güncelleme: 27.04.2023 08:05
İş hayatında kayıtlı istihdama geçişi teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlikte prim desteği sağlanacak.