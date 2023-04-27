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Haberler Ekonomi Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Hükümet güçlü hibelerle desteklediği çiftçilerin, sosyal güvenlik alanında yaptığı yardımlarla da yanında yer alıyor. Milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları devreye giriyor. Özel prim dönemi uygulamasının ardından sırada sosyal güvenlik prim desteği var. Girdi maliyetlerini düşürmek adına su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

takvim.com.tr
27.04.2023 08:05 - Son Güncelleme: 27.04.2023 08:05
Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

İş hayatında kayıtlı istihdama geçişi teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlikte prim desteği sağlanacak.

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

Diğer yandan çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek adımlar da atılıyor.

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

Çiftçilere yönelik su kullanım bedelinde yüzde 50 indirim yapılacak.

Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022’den daha ucuz hale gelecek

100 BÖLGEDE 200 BİN İSTİHDAM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde 3 milyona yakın çiftçiyi doğrudan ilgilendiren yeni adımlar da sıralandı.

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