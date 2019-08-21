Kamu işçilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak? Kamu işçileri zamlı maaş listesi

2020 yılında ise kamu işçileri; senenin ilk yarısında yüzde 3, senenin ikinci yarısında da yüzde 3 maaş zammı alacak ayrıca altışar aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi halinde enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. Bununla birlikte brüt ücreti 3.500 liranın altında olan işçilere 150 lira iyileştirme anlamında ek ödeme yapılacak, ancak iyileştirme zammı ile birlikte işçinin alacağı brüt ücret 3.500 lirayı geçmeyecek. 200 bin kamu işçisinin yaklaşık 40 bini 3.500 liranın altında maaş alıyor. Ayrıca, toplu sözleşmeye göre işçilere ödenen doğum, ölüm, evlilik, yol, giyim, yemek yardımları ile tazminat, prim gibi ek ödemeler de ücretleri oranında artacak.