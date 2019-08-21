Kamu işçilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak? Kamu işçileri zamlı maaş listesi
Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin alacağı zam Toplu Sözleşme ile belirlendi. 2019-2020 yıllarında alacakları zamlar netleşen kamu işçilerinden maaşı düşük olanlara ayrıca 150 lira seyyanen zam yapılacak. İşçiler 2019 yılı için yüzde 12, 2020 yılı için ise yüzde 6 oranında zam alacak. Ayrıca yüzde 6,69 oranında enflasyon farkı da alacak işçiler, bu oranla birlikte bu yıl maaşlarını yüzde 18,7 oranında zamlı alacak.
200 bin kamu işçisinin hem bu yılı hem de gelecek yılı kapsayan maaş zamları geçtiğimiz hafta yapılan anlaşma ile netleşti. 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kamu işçileri maaşlarını; 2019'un Ocak-Haziran döneminde yüzde 8, Haziran-Temmuz döneminde ise yüzde 4 zamlı alacak. Bu yılın ikinci yarısının sonunda açıklanan altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.
2020 yılında ise kamu işçileri; senenin ilk yarısında yüzde 3, senenin ikinci yarısında da yüzde 3 maaş zammı alacak ayrıca altışar aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi halinde enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. Bununla birlikte brüt ücreti 3.500 liranın altında olan işçilere 150 lira iyileştirme anlamında ek ödeme yapılacak, ancak iyileştirme zammı ile birlikte işçinin alacağı brüt ücret 3.500 lirayı geçmeyecek. 200 bin kamu işçisinin yaklaşık 40 bini 3.500 liranın altında maaş alıyor. Ayrıca, toplu sözleşmeye göre işçilere ödenen doğum, ölüm, evlilik, yol, giyim, yemek yardımları ile tazminat, prim gibi ek ödemeler de ücretleri oranında artacak.
150 LİRA SEYYANEN ZAM
Peki, bu zamlar kamu işçilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? 2019'un başında kamu işçileri, yüzde 6.69 oranında maaşlarına enflasyon farkı zammı almışlardı. Bu yıl ise hem sene başındaki yüzde 6.69 enflasyon farkı zammı, hem yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre yılın ilk yarısında yüzde 8, ikinci yarısındaki yüzde 4'lük zamla birlikte işçiler; 2019 yılı için maaşlarını yüzde 18.7'lik zamlı almış olacak. Buna bir de maaşı düşük olanlara ek olarak ödenecek 150 liralık iyileştirme zammı da eklenecek.
Bir örnekle anlatayım: Geçen yılın sonunda 2.000 lira maaş alan bir kamu işçisinin, sene başında yüzde 6.69 enflasyon farkı ile maaşı 2.133 lira çıktı. Yeni imzalanan toplu sözleşmeyle yılın ilk yarısı için yüzde 8 zam ile birlikte maaş 170 lira artarak 2.303 liraya yükseldi. Aynı işçinin maaşı 3.500 liranın altında olduğundan 150 lira iyileştirme zammı da alacak; böylece maaşı 2.453 liraya çıkacak.
Üzerine bir de yine toplu sözleşme çerçevesinde yılın ikinci yarısı için yüzde 4 zam ile 98.12 lira eklenince, kamu işçisinin maaşı 2.551.12 liraya çıkacak. Böylece 2018'in sonunda maaşı 2.000 lira olan bir kamu işçisinin, iyileştirmelerle birlikte bu yıl yüzde 27'nin üzerinde bir zam alarak maaşı 2.551 lira olacak.